Una niña de 6 años casi se ahoga tras tragarse un 'nugget' de pollo del McDonalds con una mascarilla dentro

Cuando una persona acude a un restaurante de comida rápida, las opciones del menú son limitadas. Una variedad de ingredientes se pueden añadir o quitar según las preferencias, sin embargo, lo que se encontró una madre inglesa llamada Laura Arber en el plato de su hija no era nada comestible.

La señora acudió al local de la cadena McDonalds en Aldershot, Hampshire, junto con tres de sus hijos a recoger un pedido de comida. Cuando los menores se dispusieron a cenar en casa, Laura se dio cuenta de que Maddie, de seis años, se estaba asfixiando.

Tras ver que no podía respirar reaccionó rápidamente metiendo los dedos en la garganta de la pequeña, sacando de su boca una mascarilla quirúrgica cocinada. Tras mirar la caja donde había mas nuggets de pollo, observó que había otra unidad que estaba rellena de mascarilla.

"Mi niña podría haber muerto. Era claramente una mascarilla. Se podía ver la costura y cómo de sólida era dentro de la comida", declaró Laura al medio británico The Sun. Posteriormente, gravó un vídeo en el que se veía como al abrir la pieza de pollo estaba una mascarilla.

Laura decidió entonces acudir al establecimiento donde los había comprado, para hablar con el responsable. Según la versión del trabajador, los nuggets no se cocinan in situ en el establecimiento, y la sensación con la que se fue la británica no era la mejor: "Lo peor de todo es que continuaron sirviendo los nuggets", afirma.

Más tarde, un portavoz de la multinacional señaló que "sentían mucho la experiencia vivida por esta clienta", añadiendo que la "seguridad de la comida es de suma importancia para la empresa".

Por último, concluyó: "Hacemos mucho hincapié en el control de calidad, siguiendo estándares rigurosos para evitar imperfecciones. Cuando el problema fue contado a nuestro 'staff' nos disculpamos, ofrecimos un reembolso completo y pedimos a la clienta que devolviese el producto para investigar más a fondo la situación y aislarlo".