Un 'influencer' que buscaba comer gratis en un restaurante recibe una gran respuesta que le deja en evidencia

Desde el boom de los influencers, muchos de estos creadores de contenido buscan obtener todo lo que quieran gratis a cambio de una critica positiva de un negocio en su perfil, pero uno de ellos topó con un restaurante cuya genial respuesta le dejó en evidencia.

Un usuario de Reddit con un restaurante en una isla de Grecia denunció que cada año les llegaban cientos de mensajes de influencers que quería comer gratis a cambio de promoción. Sin embargo, él y su familia han dado con la mejor manera de lidiar con este tipo de personas.

Un 'influencer' intenta comer con su amigo gratis en un restaurante. REDDIT

“He conocido su restaurante a través de un amigo mío que mencionó que servís platos griegos geniales y tenéis opciones veganas. Me encantaría ir ahí con mi amigo, a cambio de etiquetaros en las redes sociales”, dice el mensaje, “He visitado Grecia bastantes veces y una de las cosas que más me cuesta encontrar son lugares con opciones vegetarianas y veganas. Me encantaría hablar de esto con mis seguidores. Estaré en Kos del 18 al 21 de julio”, escribía uno de estos influencers.

Esta familia suele contestar a todos con el mismo mensaje desde hace 3 años. El restaurante propone cobrarles por lo que consuman y a cambio ofrecen una comida del mismo valor a una persona sin recursos.

La genial respuesta de un restaurante a un 'influencer' que quería comer gratis. REDDIT

“Nos encanta que nos hayas elegido como restaurante, y estamos seguros que haremos de tu cena una experiencia memorable. Durante los últimos años tenemos una política de responsabilidad social con influencersde Instagram y foodies: por cada menú que vendamos a un influencer que nos etiquete en Instagram, daremos un menú valorado por el mismo importe y gratis a alguien con necesidad (gente sin hogar, refugiados, etc.). De esa manera ganamos notoriedad con nuestras publicaciones y tú mejoras tu imagen de marca al devolver algo a la comunidad. Siempre publicamos sobre los influencers que se apuntan a la iniciativa, y normalmente recibimos cientos de respuestas positivas. Por favor, haznos saber lo que piensas”, respondían.

Sin embargo, según cuenta el usuario de Reddit que lo ha compartido, en los 3 años que llevan implantando esta política con los influencers, ninguno ha aceptado e incluso algunos han borrado el mensaje inicial. “Nadie ha aceptado a venir bajo esta condición. Nunca”, comentaba.

Al parecer, ninguno de ellos quería pagar por su comida aunque eso supusiera una buena acción para los más necesitados. “Queridos influencers, lo único que estáis haciendo es quedar como idiotas intentando crear un estilo de vida cosmopolita a base de mendigar por ahí”, terminaba escribiendo en el post.