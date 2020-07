Un canal de YouTube triunfa destrozando por completo algunas de las mejores canciones de la historia

La música es uno de los elementos capaces de trasmitir mayor número de emociones. Desde alegría, tristeza o rabia, la música ha marcado en múltiples ocasiones la historia del cine, del mundo o incluso de nuestra propia vida.

Sin embargo, algunos, lejos de valorarla, han contribuido a destrozar grandes obras maestras. Este es el caso del canal de YouTube There I Ruined It (Allí lo arruinaré).

Dicho canal, que de momento solo cuenta con dos vídeos entre sus publicaciones, ha decidido estropear temas como Come As You Are de Nirvana convirtiéndolo en un tema swing. ¿Te gustaría verlo? ¡Aquí lo tienes!, disfruta.

El canal tampoco se ha cortado con una de las actuaciones más emocionantes que se recuerdan de los Oscar. There I Ruined It ha decidido convertir el tema principal de Ha nacido una estrella en una polca. ¿Estarán preparados tus oídos?

Habrá que esperar un poco más para conocer qué canción será la siguiente en ser profanada por el canal. ¿Será una de Queen? ¿Algún tema de Michael Jackson? o ¿Quizá algo de Mozart?