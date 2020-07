Indignación por la contestación de un empresario a una camarera: "Lo siento, buscamos a alguien sin hijos y sin novio"

La tajante respuesta de un empresario a una camarera que buscaba trabajo en su restaurante ha provocado una oleada de indignación en Twitter, donde la cuenta @MierdaJobs ha compartido una captura de la conversación en la que el gerente aclaraba que buscaban empleadas sin hijos y sin novio.

Alejandra de la Fuente, periodista de Público, gestiona el perfil de Twitter que ha sacado a la luz la conversación de WhatsApp, lo que ha generado más de 56.000 reacciones entre 'me gusta', 'retuits' y comentarios de indignación.

En el chat, la camarera se presenta ante el gerente del local para ofrecerse a trabajar, ya que tiene experiencia en el sector de la hostelería. "He trabajado cuatro veranos en Cádiz y dos años en un mesón como camarera. Llevo dos años sin trabajar porque he tenido un hijo, aunque he trabajado en cosas sueltas y no he perdido la experiencia", explica.

"Lo siento, buscamos a alguien sin hijos y sin novio" pic.twitter.com/r7DZc09G99 — Mierda Jobs (@JobsMierda) July 27, 2020

Sin embargo, el empresario se remite a preguntarle si tiene hijos, a lo que esta responde que es madre de un niño de dos años. "Lo siento. Nosotros buscamos a alguien sin hijos ni novio, porque así está más pendiente y no tiene prisa por llegar a casa. Suerte", contesta el hombre, de manera tajante.

La conversación ha enfadado a numerosos usuarios de la red social, que han dejado comentarios como "porque decir 'Buscamos gente sin vida propia para que no le importe que le explotemos 16 horas diarias', quedaba feo", "hola, voy a llamar a inspección de trabajo para que les haga una visita'. Así de cabrona sería" o "le tendría que importar entre un pimiento y nada la vida personal de la chica".

Asimismo, también se leen comentarios en los que se defiende la posición del empresario. "Esto es totalmente legítimo por parte del empresario. Es su negocio, tiene total libertad de decidir a quien quiere en él y a quien va a pagar parte de sus beneficios, faltaría más" o "mi negocio mis normas" son algunos de ellos.

Porque decir «Buscamos gente sin vida propia para que no le importe que le explotemos 16 horas diarias», quedaba feo. — Maria (@garciaespino7) July 27, 2020

Qué puto asco — James Rhodes (@JRhodesPianist) July 27, 2020

"Hola, voy a llamar a inspección de trabajo para que les haga una visita". Así de cabrona sería. — Ana M. ⚖️ (@ann020912) July 27, 2020

Ésto es totalmente legítimo por parte del empresario. Es SU negocio, tiene total libertad de decidir a quien quiere en él y a quien va a pagar parte de sus beneficios, faltaría más.

Basta ya de demonizar a los empresarios. — Irene🇪🇸🐍 (@_Irene_Fdz_) July 28, 2020