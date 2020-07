La imitación de Tina Turner con 'Proud Mary' que se está haciendo viral por animar en tiempos de pandemia

Tina Turner sigue siendo un icono y un gran ejemplo para todos los artistas del mundo. Por ello, las imitaciones no cesan e incluso se pueden volver virales, como una de un bailarín con la conocida canción Proud Mary.

La pandemia del coronavirus ha dejado a la población mundial con los ánimos por los suelos ya que el confinamiento y las medidas de seguridad nos prohíben, por nuestro bien, volver a nuestras viejas rutinas.

Por ello, mantener la diversión tanto propia como la de los más cercanos es primordial. Así, lo ha demostrado el bailarín Austyn Farrell con su imitación de Tina Turner para animar a su vecindario en Reino Unido.

Asimismo, el artista ha subido a redes sociales sus últimas imitaciones llegando a hacerse viral. Hasta el punto de que la grande Dolly Parton le comentó el vídeo que hizo con su clásico 9 to 5, aunque nada comparado con las cifras de Turner.

Lo más posible es que también haya ayudado el reciente lanzamiento de una nueva versión de What’s love got to do with it producida por Kygo, para el que Turner ha regrabado algunas voces.