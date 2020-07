El zasca de Rufián a un diputado de Vox tras el escrache de los pro taurinos a la ministra Yolanda Díaz

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha tenido un enfrentamiento en Twitter con un diputado de Vox después de que el político independentista catalán saliera en defensa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el escrache que sufrió el viernes en Toledo.

Rufián puso en Twitter: "Un fuerte abrazo, Yolanda Díaz". Posteriormente, el diputado de Vox por Murcia Luis Gestoso, citando este mensaje, dijo: "¡Rufián, que te metes en todos los charcos! ¡Los toros no se tocan!".

Un fuerte abrazo @Yolanda_Diaz_ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 24, 2020

El político catalán no desaprovechó la oportunidad y contestó a Gestoso: "A ver si es verdad que no los tocáis". El tuit de Rufián acumula más de 8.000 retuits y más de 45.000 'me gusta'.