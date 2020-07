Un restaurante de Nueva York quema la mesa habitual en la que se sentaban Weinstein y Epstein cuando comían allí

El restaurante 75 Main ha decidido dejar atrás a Harvey Weinstein y Jeffrey Epstein, visitantes habituales de su local, con un acto simbólico para "deshacerse de las malas energías". Así lo aseguró Zach Erdem, dueño del establecimiento en Southampton, en el estado de Nueva York.

Epstein fue encontrado sin vida en su celda en agosto de 2019 a esperas de un juicio por abusar supuestamente de menores. Por su parte, el exproductor de Hollywood Weinstein fue declarado culpable de un delito de abuso sexual en primer grado y otro de violación en tercer grado contra dos mujeres y fue condenado el pasado mes de marzo a 23 años de cárcel.

Por ello, tal y como declaró a CNN, el propietario decidió borrar sus nombres de la historia del restaurante destruyendo este lunes la mesa 1 donde solían sentarse cuando iban a comer, ya que ambos eran clientes ocasionales, sobre todo Epstein.

"Cuando pensé que solían sentarse en esta mesa, lo único en que podía pensar era en que tenía que quemarla y asegurarme de que nada manchara el nombre de mi restaurante", dijo.

Zach Erdem se rodeó de clientes habituales del local y de sus trabajadores y, con un hacha y un mazo, la destruyó antes de mojarla en combustible para prenderle fuego con un mechero. Mientras ardía, la gente presente vitoreaba "¡Arde, Epstein, arde!".

"La rompí, la quemé y la tiré a la basura. Me sentía muy bien en realidad, ahora ya no tengo que pensar en esos tipos", comentó a CNN y explicó que, con ello, quería lanzar un mensaje para los futuros clientes del 75 Main: "La gente que abusa de las mujeres no es bienvenida aquí".