La 'influencer' rusa que dejó a su marido para estar con su hijastro de 20 años se ha casado con él y está embarazada

Se podría pensar que la relación entre Marina Balmasheva, una influencer rusa de 35 años, y su hijastro Vladimir Shavyrin, de 20, no iba a durar después de que su marido (el padre de él) se divorciara de ella tras descubrirlos a ambos en la cama. Sin embargo, parece que la relación va hacia delante, pues se han casado y están esperando un hijo.

La fama de Balmasheva empezó a llegar cuando comenzó a compartir su gran cambio físico y su pérdida de peso. Compartía su vida con su esposo, Alexey Shavyrin, de 45, con el que tiene cinco hijos adoptados en común. Pero, tras 13 años, rompieron para estar con su hijastro.

Los tres acudieron a un programa de televisión ruso para contar su historia y dar cada uno su versión, lo cual provocó que la nueva vida de Marina Balmasheva y Vladimir Shavyrin se hiciera más popular y ahora la influencer acumula más de 465.000 seguidores en Instagram, 65.000 más que hace cinco meses.

El pasado mes de junio su relación avanzó, pues confirmaron a sus seguidores que ella estaba embarazada: "Todo es posible en este mundo, por eso decidimos casarnos".

Varias ecografías después, la pareja ya ha formalizado su relación y esta misma semana firmaron los papeles en el registro civil. "Después de la oficina de registro, nos vestimos con el típico traje de boda y disfrutamos de una agradable celebración en un restaurante local con varios invitados", declaró Marina a los medios.

Por su parte, Alexey Shavyrin, padre de Vladimir, exmarido de Marina y su actual suegro, no se ha pronunciado al respecto y no tiene contacto con ninguno de los dos. "Creo que no le gusta lo que hemos hecho", explicó ella.