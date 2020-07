La foto viral de una madre de familia muesta que Jennifer Aniston tiene una doble en California

No es la primera vez que se lo dicen, porque a Caitlin, una diseñadora de interiores de California, le sacaron el parecido con la actriz Jennifer Aniston cuando trabajaba como cajera en un pequeño supermercado cuando aún iba al instituto.

Pero ha sido ahora cuando sus rasgos, muy parecidos con los de la actriz, se han hecho virales. Caitlin subió una imagen a su Instagram, después de ir a la peluquería, orgullosa del resultado de haber tapado sus canas.

Y lo cierto es que el parecido con la intérprete de Friends es más que notable, pues incluso coinciden en el color de los ojos. Los pómulos, los ojos, la sonrisa... todo es espectacularmente similar a la actriz.

En declaraciones al espacio Today, Caitlin aseguró: "Me sonrojé. No sabía qué decir. Veinte años después, me lo han dicho incontables veces desde entonces y cada vez que ocurre, me cogen desprevenida", dijo la mujer.