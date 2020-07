Un kayakista comparte el impactante ataque de un caimán en el río

Peter Joyce disfrutaba de un apacible paseo en kayak por el río Waccamaw, en Carolina del Norte (EE UU), cuando, de repente, fue atacado por un caimán, que se abalanzó sobre la embarcación.

En las imágenes, grabadas y después compartidas por WECT6, se ve cómo el kayakista navega tranquilamente por el río... hasta que el enorme reptil se lanza contra él y casi lo lanza al agua, algo que habría tenido consecuencias fatales.

Afortunadamente, pudo agarrarse a las ramas de un árbol para poder enderezar la embarcación.

"Me pareció oír un pez que saltaba a mi izquierda, pero resultó no ser un pez", comentó el hombre a este medio. "A pocos metros de del kayak distinguí la cabeza de un cocodrilo y eso fue todo, no tuve tiempo de reaccionar", detalló.

"Si me hubiera golpeado y no hubiera nada a lo que agarrarme del lado derecho, habría volcado, así que podría haber sido mucho peor", dijo aliviado el kayakista.