Una presentadora pierde un diente en pleno en directo y continúa inalterable

En el mundillo de la comunicación es muy habitual decir aquello de "son cosas del directo". Precisamente eso, un contratiempo en plena retransmisión, es lo que le ha pasado a Marichka Padalko, la presentadora de noticias del canal ucraniano TSN mientras hablaba en directo.
El caso es que mientras salía en antena, la periodista tuvo la mala suerte de perder una pieza dental, que salía despedida.
El vídeo, publicado en Instagram por la propia Padalko, muestra que, pese al apuro, ella consigue se muestra inalterable y consigue completar su intervención en antena. Tras recogerlo con la mano antes de que caiga al suelo, la presentadora continúa su discurso hasta el final.
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
Las imágenes se han viralizado en las redes sociales, donde aplauden su profesionalidad y donde ella ha comentado que, "probablemente", es "la experiencia más curiosa" en sus 20 años de trabajo como presentadora.
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