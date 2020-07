La mujer que se negó a usar mascarilla en Starbucks reclama la mitad del dinero que ganó el empleado al que humilló

Hace días una mujer entró en un local de Starbucks de California (EE UU) sin mascarilla, un elemento de seguridad obligatorio en el lugar. Un empleado advirtió a la señora de que no podía servirle sin mascarilla.

Así que la mujer trató de humillar al empleado subiendo una foto del mismoa sus redes sociales.

"Conoced a Lenin, de Starbucks, que se negó a servirme porque no llevo mascarilla. La próxima vez esperaré a la policía y presentaré una exención médica", escribió la mujer en la publicación ahora eliminada.

A raíz de aquello la gente se solidarizó con el empleado y a través de la plataforma GoFundMese recaudaron 105.000 dólares en propinas para el joven.

Ahora, la mujer reclama la mitad de ese dinero para ella y amenaza con plantear una demanda para quedárselo.

"Fue un caso de discriminación y a todos les parece bien y lo permiten y recompensan ese comportamiento", se quejaba la mujer al canal FOX.

La mujer aseguró que no lleva mascarilla por los problemas médicos que sufre y porque "no sirven para nada".

"Tengo dificultad para respirar, mareos y me molesta el latido del corazón", dijo la mujer. “Y también tengo asma y me sale acné con la mascarilla", aseguraba. Para justificar esos problemas médicos presentó el informe de un examen pélvico de 2015 y un papel escrito a mano de un quiropráctico local que no respondió de ese informe cuando la prensa local preguntó por él.

Aún así la mujer quiere la mitad del dinero. "Siento que merezco una disculpa". "He sido discriminada, soy la que está enferma", decía la señora.