Abandona su trabajo para dedicarse en cuerpo y alma a ser un perro en las redes sociales: "Gano seis cifras mensuales"

Jenna Phillips, de Texas (Estados Unidos), es una chica de 21 años que siempre jugaba a fingir ser un cachorro, rodaba y buscaba pelotas, pero no fue hasta que se informó un poco que descubrió que realmente se sentía un perro y podía ganarse la vida con ello.

La joven dejó su trabajo en una óptica y se dedicó en cuerpo y alma a esta nueva labor que desarrolló en la aplicación OnlyFans, donde predomina el contenido para adultos. Durante los últimos dos años en su empleo, se abrió una cuenta en este servicio y al principio publicaba vídeos más light.

Tal y como contó a Mirror, dos hombres en Chicago le hablaron de todo el universo que hay alrededor de las personas que se sienten mascotas y comenzó a informarse sobre ello.

"Echando la vista atrás, siempre he sido así. No sabía que había un ambiente así, solo pensé que era mi personalidad", explicó. "Siempre he actuado como un cachorro, pero no de manera sexual al principio. Solía fingir que era un cachorro cuando estaba creciendo".

La joven apuntó que es más común ver a chicos haciendo de cachorros, las chicas suelen ser gatitos, zorros o conejos, por lo que decidió comenzar a subir vídeos más eróticos bajo el nombre That Puppy Girl (esa chica cachorro). A partir de entonces su cuenta en OnlyFans comenzó a crecer.

Ahora cobra entre 16 y 20 dólares (de 14 a 17 euros) al mes para que se suscriban a su contenido sin censura en el que aparece persiguiendo pelotas, caminando con correa o bañándose, a menudo sin ropa.

"Mis ingresos se han incrementado 100 veces desde que me pasé a hacer juegos de cachorros. Estoy ganando seis cifras mensuales", confesó. "Hago vídeos personalizados y lo más que he cobrado por uno fue de 1.200 dólares (unos 1.050 euros)".

"Cuanto más pervertidos quieran los vídeos, más les costará", explicó, aunque añadió que hay cosas a las que se niega en rotundo: "Algunas de las peticiones son demasiado. La gente me ha pedido que me grabe con un perro de verdad y nunca he dicho tan rápido que no a nada. No hay animales involucrados en mis rodajes y nunca los habrá".