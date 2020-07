Una clienta graba a un empleado limpiando los carros del supermercado con su propia saliva

Las medidas de seguridad e higiene son imprescindibles para frenar el contagio del coronavirus. Aunque la “nueva normalidad” haya rebajado un poco la precaución, hay que tener en cuenta que el mundo sigue en medio de una pandemia.

Varias situaciones surrealistas se han vuelto virales después de haberse compartido en Internet, como las relacionadas por el incumplimiento de las mascarillas o de la distancia de seguridad. Sin embargo, en un supermercado se han sobrepasado los límites de lo impensable.

En los establecimientos FreshCo, de Toronto, un empleado ha sido grabado por una clienta mientras limpiaba los carros de la compra utilizando su propia saliva. En el vídeo, el trabajador aparece con guantes, pero sin mascarilla para realizar ese inseguro método.

El hombre se acerca el paño a la boca para justo después pasarlo por las cestas como si estuviera desinfectándolas. "No podía creer lo que veía. Estaba en shock... Me sentí asqueada", ha dicho la testigo al periódico CityNews.

Casimiro avisó del pésimo comportamiento del trabajador al encargado del local, que no hizo caso a las advertencias. "No me creyó y me trató muy mal", ha añadido indignada la mujer.