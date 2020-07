¿Cuál es el origen del Lorem Ipsum? ¿Por qué se utiliza para rellenar textos falsos? ¿Hay alternativas?

Este texto popularmente conocido como Lorem Ipsum se suele utilizar actualmente a la hora de diseñar una web, un documento o un cartel para comprobar las demostraciones de tipografía antes de añadir el texto definitivo.

Este recurso se basa en un texto ficticio que sirve como relleno y que se lleva utilizando desde el año 1500 y "se popularizó en la década de 1960 con el lanzamiento de las hojas de Letraset que contienen pasajes de Lorem Ipsum y más recientemente con software de publicación de escritorio como Aldus PageMaker", explican en la web Lipsum.com.

¿Para qué sirve? ¿Cuál es su origen?

Según los expertos, su origen se remonta al siglo XVI y aunque parezca un texto aleatorio que no tiene sentido por sí mismo, deriva de un texto del año 45 a.C escrito por Cicerón, concretamente de la obra Finibus Bonorum et Malorum, tal y como descubrió el profesor de latín de la Universidad de Hampden-Sydney en Virginia, Richard McClintock.

Actualmente existen diferentes variantes del texto original y multitud de editores ofrecen la funcionalidad de generación de texto Lorem Ipsum para hacer comprobaciones del diseño en borrador. Un ejemplo común es el siguiente:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepcional sint occasionecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Se trata de un texto falso utilizado habitualmente en el ámbito editorial o de diseño gráfico, entre otros, para hacer demostraciones de tipografía en borrador por si es necesario aplicar cambios. Un modelo predeterminado que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. De hecho, existen muchas alternativas disponibles en la red, incluso cómicas, de temáticas o relacionadas con películas y series de televisión Algunas de ellas son las siguientes: