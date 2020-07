Modelos con ciática, la cuenta parodia de Twitter que se mofa de las posturas imposibles de las campañas de moda

Desde hace unos meses, los nuevos catálogos de Zara están dando mucho que hablar. Y es que las modelos que los protagonizan aparecen en unas poses algo fuera de lo común, que llevan a mucha gente preguntarse "¿Estará bien?".

Desde Twitter, Laura se dedica a publicar -a través del humor- este tipo de fotografías acompañadas de unos comentarios muy ingeniosos que reflejan a la perfección los pensamientos que tenemos cuando las miramos.

"Modelos potenciales. Somos la niña de The Ring en su versión de Instagram. La ciática, las contracturas, el ibuprofeno y Amancio son nuestra religión", reza la descripción de su cuenta tanto en Twitter como en Instagram. Y es que este perfil es de todo menos común.

Este proyecto nació fruto de la casualidad. Según cuenta Laura a El Español, todo comenzó después de que la tuitera sufriese un accidente de coche. "Cuando me enfado intento no extrapolarlo al resto, que no tiene culpa. Así que intento hacer cosas que me hagan bien a mí misma, y no hay nada mejor que las risas. Me puse a mirar por internet y empecé a ver las fotos de la campaña de moda donde sale una chica con el vestido verde que se viralizó y pensé: '¿Será común la práctica de las modelos descoyuntadas?'. Busqué y aluciné, es una bestialidad la cantidad de catálogos que hay con eso", comentaba.

Aunque tiene pocos días de vida, ya que la cuenta vio la luz el 2 de julio, se trata de un fenómeno viral, y personas como Buenafuente, El Mundo Today, Carme Chaparro o Pepa Bueno no se pierden ninguno de sus tuits.

¿Mi mañana en la oficina? Productiva. pic.twitter.com/kkDRnxgB6R — Modelos Con Ciática (@MCiatica) July 13, 2020

Sobre todo, lo que busca la tuitera es crear un "humor limpio"que no ofenda a nadie y que todo el mundo pueda disfrutar. "Tengo muy claro que en el momento que perjudique a alguien, que alguna modelo me diga que no le gusta o un fotógrafo diga que estoy usando su imagen, no me costará ningún trabajo quitar la foto, disculparme o incluso cerrar la cuenta si hiciera falta. Yo lo último que quiero es que alguien se ofenda por esto y que tenga una connotación negativa", cuenta al medio.

Sigo castigada por no saber vestirme. pic.twitter.com/Lm1RVL6MsA — Modelos Con Ciática (@MCiatica) July 12, 2020

Al parecer, en un principio estas posturas tan extravagantes tenían cierto sentido, ya que buscaban eliminar la hipersexualización de la mujer en el mundo de la moda mediante poses donde no se le veía la cara a la modelo, y usaban poses que desviasen la atención del cuerpo.

Sin embargo, esta nueva moda se trata más de "postureo", ya que se busca causar impacto y que se haga viral, para así atraer a más compradores y estar en boca de todos.

¿Pierna alzada o persona? pic.twitter.com/nT0tAyoy2r — Modelos Con Ciática (@MCiatica) July 12, 2020

Mientras tanto, solo queda disfrutar del mundo de la fantasía que ha creado Laura tanto en Instagram como en Twitter, y seguir su filosofía de afrontar los malos momentos con una sonrisa.