El sencillo truco viral que evita que los aguacates se pongan marrones

Uno de los alimentos millennial por excelencia es el aguacate. Ya no es solo por su sabor, este ingrediente tiene muchísimas propiedades, como ayudar a controlar el peso, es fuente de vitaminas K, C, B5, B6 y E, potasio y ácido fólico, es muy rico en fibra, facilita la absorción de otros nutrientes de las verduras... Es un superalimento.

Con tantos beneficios, muchas personas no dudan en agregar esta fruta a sus ensaladas, pero tiene un gran inconveniente: se oxida demasiado rápido. Si solo usamos una mitad, debemos consumir pronto la otra, si no adquirirá un tono marrón o pardusco nada apetecible.

En internet podemos encontrar multitud de trucos para que esto no ocurra, que si guardarlo con el hueso, que si ponerle unas gotitas de limón... pero en TikTok han encontrado el truco definitivo para que nuestro aguacate no se estropee una vez abierto y aguante más tiempo: ponerlo en agua.

Como se ve en el vídeo, solo necesitamos un bol o tupper con agua y depositar el aguacate en contacto con el líquido. En teoría, la próxima vez que vayamos a usarlo, el aguacate debería parecer que acaba de cortarse.

El truco se hizo viral en poco tiempo, llegando a más de 70.000 likes en pocas horas. Los comentarios del vídeo son muy variados, desde "ese aguacate está mas hidratado y es más bonito que yo" a "como este truco no funcione, iré a buscarte y me vengaré". Pero todos coinciden que, si son capaces de no comerse la otra mitad, sería un gran truco por probar.

Desde el programa estadounidense Today,probaron si, efectivamente, este truco viral es tan efectivo como dicen que es, y los resultados fueron gratamente satisfactorios.

Cortaron un aguacate por la mitad y lo metieron en un recipiente de plástico con agua durante una jornada entera. Al día siguiente, el agua tenía un color marrón bastante desagradable, pero para su sorpresa, el aguacate estaba perfectamente.