Este truco para que la mascarilla se ajuste mejor y sea más segura se ha vuelto viral en TikTok

Aunque en muchos sitios no sea obligatorio, usar mascarillas puede salvar muchas vidas. En ocasiones, recurrimos a las mascarillas quirúrgicas, pero siendo realistas, no son perfectas. Al ser más holgadas y ligeras que las higiénicas, no se ajustan del todo a la cara y quedan unos pequeños espacios que pueden permitir que entren pequeñas partículas.

Por suerte, se ha hecho viral en TikTok una nueva técnica que hará que nuestras mascarillas se ajusten mejor y nos protejan mucho más. Difundido por la dentista canadiense Olivia Cuid, ya acumula más de 400.000 likes y es todo un fenómeno en la red.

Con una mascarilla quirúrgica, "los lados de la cara quedan muy expuestos al exterior", señala Cuid. Entonces, ella recomienda este truco: Dobla tu mascarilla por la mitad y ata un nudo en las gomas a cada lado lo más cerca posible de la mascarilla. Después llega el momento de abrirla y habrá una pequeña abertura en los lados cerca de las gomas, así que lo damos la vuelta hacia dentro y ya podremos usar la mascarilla más ajustada y sin ningún problema.

"En ausencia de N95, esta podría ser una buena alternativa", dice Cuid, mostrando cómo la mascarilla se ajusta bien a su rostro.

Después de ver este truco, la gente enloqueció en los comentarios. "¡Espera, esto es muy útil, gracias por compartir!" escribió uno. "Qué idea más inteligente", dijo otro. "¡Yo y mi cabeza de guisante te damos las gracias!", celebró otro.

El vídeo se hizo tan viral que incluso la actriz Kristen Bell (The Good Place, Frozen) lo publicó en su página de Instagram para que le llegase a más gente.

