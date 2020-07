La policía japonesa rinde honores y entrega un diploma a un gato que salvó la vida de un anciano

Dice el refrán que la curiosidad mató al gato, pero en este caso la curiosidad del gato no sólo no le mató, si no que salvó la vida a un hombre y le valió un reconocimiento público al minino.

Hace unas semanas una anciana llamada Yamaguchi Akimi, de 77 años, se fijó en un gato que llevaba un rato mirando un canal situado en la prefectura de Toyama, al oeste de Tokyo.

Al acercarse a ver qué miraba el gato, descubrió en el canal a un anciano, desmayado, dentro del canal. Justo en ese momento la dueña del gato oyó alboroto fuera de su casa y salió a investigar junto con sus dos hijos.

Entre todos lograron sacar al anciano del canal, que era estrecho, pero llevaba agua como para haber causado la muerte del hombre, que finalmente sólo tuvo heridas leves.

La estación de policía de Toyama-Minami organizó poco después un acto para reconocer y agradecer la ayuda de los vecinos en el salvamento del hombre y entre los homenajeados estaba Coco, el gato que inició el rescate. El minino recibió su correspondiente diploma de la policía.

"El vínculo entre los residentes en esta área, incluido el gato, salvó la vida de una persona", dijo el jefe de policía de Toyama-Minami, Sou Nakata, durante el acto.