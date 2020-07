Varios clientes se niegan a usar un termómetro a distancia porque creen que "mata las neuronas"

El servicio de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Puebla, México, se ha visto obligado a subir un vídeo explicando el funcionamiento de los termómetros a distancia después de que se viralizara un vídeo de una mujer increpando al guardia de un supermercado por utilizar ese aparato.

"Vean dónde este señor le pone el rayo a las personas y las personas no entienden que esto mata las neuronas, ya lo dijo el doctor", dice la señora y comenta que está grabando para difundirlo y que "la autoridad competente lo vea".

"En este supermercado están quebrantando nuestros derechos humanos, lo dice la constitución", añade la mujer en el vídeo de Facebook mientras otros clientes sí se toman la temperatura y pasan al local. "¿Es malo? ¿Lo leyó en internet?", le pregunta el guardia con ironía. "Lo dicen los doctores. Mi primo es doctor y me lo dijo", responde ella.

Pero esta mujer no es la única que opina igual, pues también en México hubo otro caso de varios clientes de la compañía de móviles Telcel que pedían que se les tomara la "temperatura en la mano o en el cuello", pero no les podían obligar a ponérselo en la cabeza porque les estaban radiando.

"Son rayos X que me estás mandando al cerebro", explicó un hombre que estaba al principio de la cola y que decía que no iba a dejar pasar a nadie por delante de él.

La explicación de Protección Civil sobre los termómetros

El doctor Juan Pablo Cerwinka desmintió estos bulos en un vídeo del servicio de Protección Civil y contó cuál era el funcionamiento real de estos termómetros a distancia.

"El termómetro a distancia mide la cantidad y la emisión de ondas de calor, procesa la información y la convierte en una corriente eléctrica que se refleja en la pantalla", explica. "La luz que emiten los termómetros a distancia no quema, sino que funciona como una guía para apuntar al correcto lugar del cuerpo humano. El termómetro a distancia no emite calor ni radiación por lo que no ocasionará daño al cuerpo, tampoco provoca afectaciones oftalmológicas ni cerebrales”.