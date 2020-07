Un usuario publica un inocente tuit buscando amigos y las redes lo parodian: "Holi, llegué hace una semana a Madrid"

Las redes sociales son una gran herramienta para estar conectado con las personas. De hecho, es una buena manera de conocer gente, y si no que se lo digan a Sergio, un tuitero que estaba solo en Madrid y quería hacer amigos. Sin embargo, en este caso, Twitter explotó su lado satírico y comenzó a parodiar su mensaje.

"Holi, llegué hace una semana a Madrid y no conozco a nadie, por lo que la situación se me está haciendo un poco difícil. ¿Podéis difundir para ver si alguien me hace un huequito en su grupo de amigos?", preguntó él.

Aunque el tuit tiene más de 2.500 likes y casi 200 comentarios, muchos de los cuales le ofrecen hacer algún plan en grupo por la capital, algunos han destacado que simplemente busca "que le hagan caso".

Holi, llegue hace una semana a Madrid, y no conozco a nadie por lo que la situación se me está haciendo un poco difícil. ¿Podéis difundir para ver si alguien me hace un huequito en su grupo de amigos? ❤️❤️ — Sergio (@sergio12here) July 6, 2020

Sin motivo aparente, las redes comenzaron a parodiarle y publicaron su mismo mensaje con fotos de otras personas... o cosas. Desde versiones femeninas de Kiko Matamoros o Santiago Abascal a Lindsay Lohan o Elsa Pataky, pasando por Jar Jar Binks, de Star Wars, o la vecina de Valencia a la que rociaban con orines.

