La incómoda y aleatoria decoración de un cuarto de baño se vuelve viral: "Hace que me den ganas de vomitar"

Cuando se hace una reforma, es importante saber qué decoración se quiere poner ya que habrá que tenerla durante muchos años. Minimalista, ecléctica, más bohemia... O directamente se puede optar por la sobrecarga de elementos y la combinación de colores y formas para causar en la mayoría de personas una sensación desagradable, como le pasa al cuarto de baño de Cammie Mccandless.

Esta mujer compartió en Facebook el diseño del servicio de su casa de campo junto al texto "sé que a alguien de por aquí esto le molestará". Y tenía razón, pues algunos comentarios aseguraban que la foto les daba "migrañas instantáneas" y "ganas de vomitar".

Como se puede ver en la publicación, la pared está hecha con cuatro tipos diferentes de azulejos con rectángulos y mosaicos. Además, estos tres estilos están separados de forma irregular, mediante líneas angulosas que dan sensación de desorden.

Pero el caos visual no queda ahí, pues la barra de la ducha también aporta su granito de arena a la molestia visual. Y es que la cortina está torcida, y no se trata de un efecto de la imagen, está torcida de verdad. De hecho, si no se tiene cuidado es posible que la inclinación haga que no se pueda extender hacia la izquierda del todo, por lo que su utilidad es cuestionable.

La publicación ya ha sido compartida más de 41.000 veces y ha recibido comentarios de todo tipo. Desde personas que prefieren el orden y la perfección a los que este diseño les causa ansiedad, hasta usuarios que dicen que les gustan "las cosas diferentes", por lo que este baño es perfecto.