Dalas critica duramente al Rubius por su supuesta forma de ligar en las discotecas: "Tiene actitud de acosador"

El polémico Dalas Review, que acostumbra a hablar de otros youtubers en su canal Dalas sin filtros, ha subido un vídeo este jueves hablando del más famoso de la plataforma en España. "La verdad del Rubius que nadie se atreve a decir pero que todos saben" se llama la publicación en la que ha contado supuestos datos que lo acusan de tener un mal comportamiento con las mujeres.

Lo confesado por Dalas no deja en buen lugar al noruego por algo que sucedió con una de sus novias. "Todo el mundo en el grupo sabía que le ponía los cuernos [...], pero nadie se atrevió a hablar de él porque les conviene más tener su favor que criticarle", confesó. "La gente no está preparada para tener esta conversación, porque lo tienen en un pedestal, la diferencia es que a mí me da totalmente igual".

Según el canario, en la discoteca Zoológico de Madrid iba él mismo o mandaba a sus fans "para que le dijeran a las chicas si querían irse con él a su casa. Esto también lo hacía MangelRogel".

"Cualquier cosa estaba bien para el Rubius, he conocido a bastantes chicas que han estado con él, han tenido relaciones con él", contó. Aun así, cuando él habló sobre ello en Twitter todo el mundo lo llamó mentiroso.

Tal y como mostró el youtuber, algunos mensajes de esta presunta exnovia criticaban directamente al Rubius por su supuesta actitud en las discotecas. "Esto es una historia de algo que a mí me han contado millones de veces chicas que no se conocían entre sí", se justificó. "Es una actitud de acosador, básicamente".

"Encima a día de hoy tiene hordas de feministas en Twitter defendiéndole y ninguno de sus amigos nunca se atreverá a decir nada público contra él porque saben que solo tienen que perder", añadió.

Las redes no han dejado de comentar este tema y han convertido en trending topic al Rubius y a Dalas. Sin embargo, aunque ha habido usuarios que se lo han creído, la mayoría de tuits no parecían hacerlo y se ha extendido el hashtag #DalasIsOverParty que criticaban al polémico youtuber.

#dalasisoverparty

Dalas: Miren lo q hizo rubius hace años 😡

Also dalas hace años: pic.twitter.com/37FNoGpaWr — ⱼuₛₜ aₙ ᵤgₗy bₒy. (@_Alexiss_____) July 2, 2020

#dalasisoverparty

Si vamos a discutir sobre cosas que pasaron hace 7 años.. ¿Que podés opinar de lo que VOS mismo dijiste? Mmmm ;( pic.twitter.com/Dg2IETiRFU — Celewilliamss (@Celewilliamss1) July 2, 2020