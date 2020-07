La ducha que se coló durante una videollamada y que ha acabado con la dimisión de un concejal socialista

El último pleno telemático de los concejales de Torrelavega (Cantabria) se ha vuelto viral recientemente a causa de la cámara de Bernardo Bustillo, secretario general del PSOE del municipio.

En esta videollamada, el político estaba duchándose tras una mampara y, al salir, apareció completamente desnudo mientras sus compañeros debatían diferentes temas municipales. "Decidle algo a Berni. Decidle algo rápido, por favor. ¿No se le puede desconectar o algo?", preguntó una de las ediles.

Este suceso tuvo lugar durante el turno de ruegos y preguntas y la grabación ha tenido mucha repercusión tanto en redes como la televisión cántabra, a pesar de que Javier López Estrada (PRC), alcalde de Torrelavega, pidió que se finalizara la sesión y no se difundieran las imágenes.

🎥VÍDEO | "Decidle algo a Berni. Decidle algo, rápido". El secretario general del PSOE de Torrelavega y concejal, Bernardo Bustillo, se ducha durante un pleno municipal telemático y no apaga la cámara. Atención a la cara del alcalde López Estrada (arriba a la derecha) pic.twitter.com/pdttr7YwWo — 🅰️hora Cantabria (@AhoraCantabria) July 1, 2020

Según informó Efe, a causa de este suceso, Bernardo Bustillo puso este miércoles su cargo a disposición del partido y lamenta que alguien se haya podido sentir molesto con las imágenes.

"Por mi profesión -entrenador de natación- he pasado media vida semidesnudo y nunca me ha avergonzado la desnudez, ya sea ajena y mucho menos la mía", explicó y añadió que no sentía que tuviera que pedir perdón por haber aparecido sin ropa en el vídeo.

Lo mejor de todo (o lo peor) es que el alcalde ha solicitado que esas imagenes no sean difundidas. Es por ello que aún no han salido a la luz.

Ver las imágenes es lo de menos, lo realmente preocupante es la capacidad para levantarte en un Pleno Municipal y darte una ducha. pic.twitter.com/iTrAWV2wkK — N. V. de Cantabria 💢 ✊🏽 ♻ (@TorlaVic) June 30, 2020

El secretario general socialista explicó que pensaba que la cámara estaba apagada y que se estaba duchando para poder llevar a su hija a tiempo antes de ir al trabajo mientras seguía oyendo el pleno.

"Creo que no constituye un hecho delictivo, poco ético o deshonroso, más allá del error de creer que la cámara estaba desconectada", opinó. "Hoy, como cada día, mi cargo está a disposición de mi partido. Sin embargo, no podría dejar de lamentar que el fin de mi vida política, que siempre he considerado transitoria, tenga que ver con mi desnudez, que en el fondo no es para tanto".