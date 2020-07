Pierde su trabajo en Deloitte y recibe amenazas por "bromear" con apuñalar a los que usen el lema 'All Lives Matter'

Hace unos días, Claira Janover, licenciada en la Universidad de Harvard, amenazó con "apuñalar" y "desangrar" a cualquiera que usara la frase 'All Lives Matter' ('Todas las vidas importan'), lo que creó un revuelo enorme en las redes sociales.

Ahora, en unos vídeos grabados en TikTok -la misma vía que usó para su supuesta broma-, asegura que todo se trataba de "una broma" y que es ella la que ahora está recibiendo amenazas de muerte.

Claira Janover, cuya biografía reza que ha estudiado en Harvard y vive en New Haven, Connecticut, publicó el vídeo el 30 de junio en TikTok. En él, visiblemente molesta a incluso algo agresiva, asegura que todo aquel que diga la expresión "todas las vidas importan" sufrirá su ira.

Según su versión, el movimiento 'Black Lives Matter' publicó su vídeo "para que millones de personas" lo vieran, algo que se le volvió en contra.

"La empresa por la que me había empleado tan duro para trabajar y que significaba mucho para mí me llamó y me despidió por todo lo sucedido", contó desesperada y entre lágrimas la joven.

Su perfil de LinkedIn indicaba que su trabajo actual era como analista en la importante firma de contabilidad Deloitte, con sede en el Reino Unido.

El vídeo continúa con ella diciendo asegurando que fue despedida "a pesar de que afirman estar en contra del sesgo sistemático, el racismo y el trato desigual".

"Soy demasiado fuerte para vosotros, partidarios racistas de Trump"

En un segundo vídeo, la joven culpó a los partidarios del presidente Donald Trump de perder su trabajo. "Me quitaron mi trabajo. He recibido amenazas de muerte, amenazas de violación...", asegura.

"Ahora mi futuro está completamente comprometido porque los partidarios de Trump han decidido meterse en mi vida", sostuvo.

Aún así, mientras seguía llorando, la joven manifestó que perder su trabajo "no apesta tanto como el racismo sistémico". "Soy demasiado fuerte para vosotros, partidarios racistas de Trump".