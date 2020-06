Javier Cámara la lía en Twitter con un mensaje misterioso: "CI bd.iikf ex de ex mmmmvfhtbf"

Los fans de Javier Cámara leyeron más de una vez el último tuit del actor, aunque ninguna de esas lecturas dio sus frutos, porque el mensaje era incomprensible.

"CI bd.iikf ex de ex mmmmvfhtbf d 43gcd@ldm Fe ex zzuxxfee. Ñ." ponía en un comentario que Cámara publicó en la red social como respuesta a un tuit de otro usuario que mostraba diseños de carteles.

Por supuesto, la gente comenzó a tomárselo a cachondeo y a publicar mensajes elucubrando sobre los porqués de tan extraño texto, incluso llegando a traducirlo a otros idiomas.

Al poco fue el propio Javier Cámara quien salía al paso: "Juro que alguien teclea en mi teléfono sin yo saberlo. Bueno, lo sé, ¡pero no se como evitarlo!", decía el intérprete entre risas.

Quizá el actor se refiera a sus mellizos, de tres años, que podrían haber estado jugando con el móvil de su padre cuando escribieron esa incomprensible sucesión de letras.