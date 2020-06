Muere Milton Glaser, el diseñador que creó el logo 'I Love NY'

Milton Glaser, el diseñador gráfico que creó el famoso logotipo de I ❤️NY ('Amo Nueva York'), ha muerto este viernes en Nueva York a los 91 años, a causa de un ataque por un fallo renal, informa TMZ.

El logotipo, que se usa en multitud de soportes como camisetas, tazas, pins y todo tipo de merchandising, es la principal creación de Glaser, que también trabajó con Bob Dylan en los 60 y los 70, creando sobre todo un conocido poster para el cantante.

La famosa campaña de I ❤️NY fue lanzada en 1977 para promocionar el turismo en la ciudad. Glaser lo creó en el asiento trasero de un taxi, sobre la parte trasera de un sobre.

Tras los atentados del 11-S, hizo un rediseño del logotipo, añadiendo more than ever (más que nunca) y una pequeña muesca al corazón.

Se da la casualidad que Milton Glaser cumplía años este mismo viernes.