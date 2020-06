Un profesor, muy aplaudido por subir medio punto a un alumno para que opte a una beca: "No estamos para joder vidas"

El significativo gesto de de un profesor de la Universidad de Murcia (UMU) está siendo muy aplaudido en las redes sociales, que se han rendido ante la decisión del docente.

También ante su mensaje, que decidió compartir en Twitter: "Estamos para ayudar, no para joder vidas", escribió Pedro A. Cruz Sánchez en un tuit que ha tenido mucha repercusión en internet.

"Un alumno necesitaba un 0,5 para lograr la media suficiente que le permitiera obtener el año que viene beca. Me ha pedido si podía subirle ese medio punto la nota del examen. Naturalmente que lo he hecho. Estamos para ayudar, no para joder vidas", publicó el maestro.

Las respuestas, casi todas, han sido de alabanzas hacia el docente por este precioso gesto. Sin embargo, los hay quienes han criticado su decisión o han abierto el debate, alegando que eso no es meritocracia.

Para ellos también ha tenido respuestas el docente.