Una joven marroquí se vuelve viral por sus vídeos contestando con humor a comentarios racistas

Cuando las redes sociales te critican por motivos absurdos como la raza o el color de piel, lo mejor es responder a su intolerancia con humor. Eso es lo que demuestra Hina, una usuaria de TikTok que se ha vuelto viral en las últimas semanas por su increíblemente sarcástica forma de contestar a los comentarios.

Según contó a El País, su nombre real es Hanan Midan, tiene solo 18 años y es de Marruecos. Durante los últimos meses encerrada en casa, decidió potenciar su cuenta en la red social de vídeos desmitifcando datos sobre África y arrojando un poco de luz a afirmaciones racistas como que no hay edificios altos en el continente o que allí no hay personas blancas.

Ya demostraba una gracia particular en estos vídeos bailando o contestando con humor, y conseguía más de 50.000 likes con ellos. Pero fue el pasado martes cuando se volvió viral tras subir un vídeo en el que respondía a un comentario que le decía: "A llorar a tu país".

"Hola, ¿es aquí la frontera para Marruecos? Es que vengo a llorar y volver. No, en España no me dejan llorar. Solo llorar y vuelvo, ¿eh? Tampoco tardo. Cinco minutos de chill, lloro y me piro de vuelta a Barcelona", bromea en su sketch. "El chico me dijo que es su país, lo compró con papeles y todo, y me dijo 'vete a tu país a llorar'".

Con este vídeo alcanzó más de 525.000 'me gusta' solo en TikTok, pues fue en Twitter donde su popularidad comenzó a crecer más. A causa de esto, se creó una cuenta en esta otra red social y ya acumula más de 23.000 seguidores. "Soy la de la frontera" escribe en su biografía.

Hanan continuó con su humor y reaccionó a su viralidad asegurando que, ahora que es "medio famosa", iba a organizar un sorteo en el que el premio iba a ser su hermano.

Pero la principal temática de su canal de TikTok ahora es la respuesta a los comentarios racistas, que ella se toma con humor. Si le dicen "¿Por qué no llevas el trapo ese en la cabeza?" en referencia al burka, ella se pone una bayeta y comienza a bailar.

También se anima a emular famosos memes de Belén Esteban cuando recibe mensajes de personas que dicen que aquí está cobrando una paga gracias a sus impuestos: "Yo yendo a casa de este jambo que dice que no pago impuestos".

Y otros comentarios de este mismo estilo le continuaron llegando y le dijeron que, con decir de qué país venías, ya tenía asegurada una ayuda, solo tenía que ponerse un pañuelo en la cabeza. De nuevo, Hanan se puso un pañuelo y comenzó a jugar con él mientras bailaba: "Provocando a Pedro [Sánchez] con el pañuelo para que me dé la paguita".

"¿Por qué no te peinas? Si no tienes peine yo te lo compro", le escribió otro usuario en TikTok. A este mensaje, ella se grabó deshaciéndose el moño, cepillándose el pelo y haciendo poses sexys, y concluyó con: "¡Meteros en vuestra vida, por favor!".

Hanan Midan se anima hasta a corregir la mala ortografía de los mensajes que recibe, y es que esta nueva estrella de internet demuestra que la mejor arma contra la intolerancia es la indiferencia y el humor, pues con su gracia natural deja en evidencia lo dañinos que son los prejuicios de toda esta gente que le comenta.