Las redes se vuelcan con una joven que recibe comentarios negativos sobre su físico: "Inma, eres preciosa"

Las redes sociales a veces pueden ser muy crueles y hay usuarios que no se dan cuenta del daño que hacen con sus comentarios. Pero también hay otra parte muy diferente donde las redes sociales pueden ser el mejor apoyo del mundo, y así se ha demostrado con el caso de Inma Franco.

Esta joven extremeña subió este fin de semana un vídeo a TikTok donde se vio obligada a dar explicaciones, "por segunda y última vez", de algo que siempre le preguntaban en todas sus publicaciones.

"Yo me miro al espejo y digo: 'Hostia Inma, pues sí, tienes una cara normal'. Pero en cada vídeo aparece esta pregunta y digo: 'Inma, a ver si es que no quieres aceptar la realidad'", comenzó explicando junto a una captura de una usuaria que le preguntó "¿Qué te pasó en la cara?".

@inmafranco Responder a @srtanahiara No sabéis lo que me cuesta mirarme al espejo y aceptarme.. y ver estas preguntas todo el tiempo.. 😢🥺 ♬ sonido original - inmafranco

Inma Franco contó que su cara había pasado por muchas operaciones, pues a los siete meses se le cerró un hueso que se suele cerrar al año. "Mi pronóstico de vida era: me operaba o mi cerebro iba a crecer pero mi cabeza no, por lo que me convertiría en un vegetal". A causa de eso, según explicó, se le metió la frente para dentro, el ojo derecho se le bajó un centímetro y el tabique de la nariz se le torció.

La extremeña añadió que le habían ofrecido otras intervenciones por estética pero ella prefirió rechazarlas si no era por un motivo de salud. "No sabéis qué es ir por la calle y que se rían de ti por tu cara, por todo...", confesó y comenzó a llorar. "Y que a día de hoy te mires al espejo y no sepas aceptarte por cómo eres y que la gente siga preguntando esto. Porque este tipo de preguntas me molesta. Porque yo creo verme normal y luego a lo mejor no. Y no sabéis lo que yo me odio a mí misma por eso".

La publicación de TikTok más de 810.000 likes y ahora Inma Franco tiene más de 150.000 seguidores en la red social. Pero no solo eso, sino que ha ganado miles de seguidores también en Twitter, pues comenzó a viralizarse por diversos usuarios que criticaban ese tipo de comentarios y que empatizaban con la joven.

Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Inma entró a la red social del pájaro y no pudo sino dar las gracias por todo lo que estaba leyendo: "Hace tiempo que no me conecto a Twitter y ver comentarios así... Jo, muchas gracias, en serio".

Queria dar las gracias a todos los que estáis compartiendo este vídeo por aquí 🥺♥️.

Hace tiempo que no me conecto a Twitter y ver comentarios así.. jo muchas gracias enserio 🥺♥️ pic.twitter.com/TIfK0So4UE — Inma Franco (@inmafranco_) June 21, 2020

Los usuarios se han volcado con ella y le han destacado lo guapa que es y la lección que ha dado con su vídeo. Incluso rostros como Lola Índigo o Brays Efe han puesto su granito de arena con sus tuits.

hola Inma, eres preciosa ❤️ — LOLA INDIGO (@lolaindigomusic) June 22, 2020

Inma, no dejes que nadie te diga que son defectos, algo defectuoso es algo que no funciona... por bonito que sea. La belleza es una opinión y aquí lo que importa es lo que opines tú. Y las cicatrices no son defectos, son medallas de que has luchado y has ganado. Te admiro. — Brays Efe (@braysefe) June 21, 2020

Inma volvió a acudir a TikTok para, esta vez, dar las gracias con un vídeo. "Ver la cantidad de comentarios que tengo super bonitos, siento que no me lo merezco. Muchas gracias", continuó. "Luego dicen que esta plataforma esta llena de hate, pero hay más personas buenas en el mundo".