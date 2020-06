Redecora su casa y encuentra un mensaje oculto que llevaba ahí 23 años

Charlotte Morrison es una joven inglesa que decidió hacer reformas en su nueva casa. En una de las habitaciones decidió cambiar el papel pintado. Al arrancar el viejo, encontró un mensaje de 23 años de antigüedad.

"Si algún día necesitas empapelar esta habitación de nuevo, te harán falta ocho rollos de papel pintado. Compré solo seis rollos a 17 libras el rollo el 5/12/97 y no tuve suficientes (me cabreó muchísimo). Jon, 21/12/97", decía el mensaje, escrito en la pared.

Charlotte hizo una foto de su hallazgo y la compartió en Facebook. Además, aunque en un principio su idea era pintar la habitación, decidió comprobar si las matemáticas de Jon eran acertadas.

La publicación de Charlotte se hizo viral, hasta el punto de que un familiar del tal Jon contactó con la joven.

"¡Encontramos a Jon! ¡Un pariente me contactó! Describió nuestra casa y la dirección correcta. Pero Jon odia las redes sociales, y en lugar de estados escribe notas. Me he asegurado de que sepa que en las redes sociales piensan que es una leyenda", escribió Charlotte en una segunda publicación.