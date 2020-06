El extraño funcionamiento de la lotería en Canadá: ¿por qué hay que resolver un problema matemático tras ganar?

Ganar la lotería es toda una sorpresa y una alegría. Es descubrir que tienes el boleto premiado y saltar de alegría. Sin embargo, cuando esto sucede en Canadá, no cantan victoria tan rápido, pues aún les queda un reto que superar antes de recibir tal cuantioso premio: un problema matemático.

Hace unos años, un niño ganó en un concurso una Xbox 360 y, como en la lotería, tuvo que resolver una operación de cálculo para poder llevársela a casa. 90 por 2, entre 6 y por 12: es decir, igual que la consola, el resultado era 360.

El joven ganó, pues no es un reto tremendamente difícil. Aun así, es algo que todos los premiados han de superar para poder recibir la recompensa. Y el motivo de esto, tal y como explicó el canal de YouTube Half as Interesting, es porque es una forma de 'saltarse' la ley.

Bueno, en realidad no se la saltan, sino que la cumplen. Y es que la normativa de Canadá establece que los juegos de azar son ilegales y no se pueden vender "oportunidades" de ganar un premio. Por ello, los organizadores de estos sorteos incluyen esta segunda prueba de habilidad para hacer que el agraciado no consiga el premio por "casualidad".

Esta práctica de adaptarse a la ley surgió en el año 1984, cuando un juicio validó como prueba de habilidad un sencillo cálculo matemático de cuatro operaciones. Con el paso de los años, la operación se fue incluso volviendo más sencilla, dejando atrás las cifras largas y reduciendo el problema a solo tres operaciones, como el de la Xbox.

En definitiva, una prueba fácil que, en la mayoría de los casos, no hará que el ganador pierda su premio, pero que permite a la lotería y demás sorteos cumplir la ley.