El regalo que ha emocionado a Fernando Simón: "Soy un poco vergonzoso para estas cosas"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha pasado en pocos meses a convertirse en una de las caras más conocidas de la televisión al ser el portavoz sanitario encargado de dar a conocer la evolución de la pandemia del coronavirus en España. Ello ha provocado que incluso se hagan camisetas y otros complementos con su cara, pero que también le lleguen regalos y cartas, como él mismo reconoció en su última comparecencia del viernes.

En este caso, ha sido un regalo lo que ha emocionado al doctor Simón. Se trata de un retrato suyo realizado con lápiz de grafito por el artista Pepe García, según explica un usuario de Twitter que ha compartido el emotivo vídeo del momento en que Simón recibía el obsequio.

"Muchísimas gracias. La verdad es que no me lo esperaba y me ha emocionado recibir esto. No sé si lo colgaré en un lugar prominente de mi casa porque soy un poco vergonzoso para estas cosas, pero desde luego en un lugar importante sí. Muchísimas gracias por el regalo", ha expresado Simón con una sonrisa, mostrando el retrato a cámara.

Jose García el autor de la obra de arte, a Fernando Simón 👏👏👏 pic.twitter.com/avvV8F1elk — Linux Iván (@Antifachas10) June 12, 2020

En otro tuit, el mismo usuario publicaba el primer plano de la imagen del retrato de Simón.

Los rostros de la pandemia(I)

Dr. F. Simón

Grafito en papel schoeller

Autor: Pepe García 👏👏👏 pic.twitter.com/cIaflyKcPn — Linux Iván (@Antifachas10) June 12, 2020

Este viernes, Simón reconocía sentirse halagado por el reconocimiento que recibía de muchas personas. "Sé que hay camisetas, bolsas de playa y algunas cosas más, y estoy encantado con que la gente que lo necesite aproveche mi imagen para establecer un negocio", comentó en rueda de prensa.

No obstante, sugirió que le gustaría que "ya que mi imagen esta ahí, se pudiera dar un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONGs, si les viene bien" a las personas que las venden, apostilló. Su petición no tardó en hacerse realidad, y las tiendas que venden camisetas con su imagen han decidido —otras ya lo hacían— donar lo recaudado a estas asociaciones.

Simón también reveló que durante estos meses ha recibido cientos de cartas que contestará "cuando tenga un poquito de tiempo".