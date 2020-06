La aplaudida defensa de un bar a su camarera: "Que esté incómoda por los machismos de siempre es intolerable"

Si hace poco un bar de Gijón se llevó una lluvia de críticas por su polémico cartel machista, ahora otro local de la ciudad se ha vuelto viral por todo lo contrario: por la férrea defensa de su camarera ante los comentarios machistas de un cliente.

El Páramo Bar compartió este jueves por la noche en Facebook una captura del mensaje de WhatsApp que le había mandado un cliente para informarle de que no podría volver a entrar en el establecimiento por su actitud: "Es la segunda vez que, estando Estefanía en el bar, se siente incómoda por tus comentarios".

Al parecer, hace unos meses le comentó que "estaría más guapa con coletas": "Su trabajo es servirte bebidas, todo lo que opines sobre su vestimenta, forma de ser o de actuar, te lo tragas". Y este jueves, incluso "un cliente habitual tuvo que decirle que las bromas tenían un límite" y lo acabaron echando.

David Sampedro, el dueño del bar, no le dijo nada la primera vez por darle una segunda oportunidad, pero este jueves consideró que ya era demasiado: "Creo que sobrepasaste un límite con una trabajadora en su turno, no solo incordiándola en su lugar de trabajo, sino con comentarios machistas como 'no tengo dinero, te pago en carnes'".

"Está muy bien alardear de ser de izquierdas y antifascista, pero el antifascismo y el feminismo no se entienden el uno sin el otro", apuntó y le dijo que había que "predicar con el ejemplo".

"Los comentarios y comportamientos machistas no tienen cabida en nuestro espacio", sentenció. "Así que, sintiéndolo mucho, no vamos a permitirte la entrada nunca más en nuestro local [...] Es intolerable que en el Páramo, la camarera, que es quien más manda, se sienta incómoda por las mierdas machistas de siempre".

La publicación ya acumula más 800 reacciones y ha sido compartida casi 400 veces en pocas horas. "El respeto es indispensable en nuestro local", escribió Sampedro en la publicación. "Es nuestra obligación el denunciar estas cosas, pública y vehementemente".