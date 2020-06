'La nueva normalidad', la última parodia de Los Morancos sobre la importancia de llevar mascarilla

Los Morancos llevan toda la pandemia entreteniendo y amenizando el confinamiento con sus múltiples y clásicas parodias. Desde imitaciones de Camilo Sesto o Boris Johnson hasta sus míticos personajes de Antonia y Omaita.

Estas dos mujeres son, precisamente, las que protagonizan su último vídeo, La nueva normalidad, una canción en la que, con la música de Sopa de caracol, del grupo Banda Blanca, cantan sobre la importancia de ponerse la mascarilla.

"¡Sin la mascarilla hay Covid para ti y hay Covid para mí! No te la vayas a quitar...", dice César Cadaval caracterizado de Omaita. "Yo con la mascarilla, te juro, no puedo aguantar. Si me tiro un flatito el gazpachito no se va", le responde su hermano Jorge vestido de Antonia.

"Las gomillas me aprietan y, si esto dura mucho más, terminaremos todos con las orejas despegadas", continúa la letra. "¡Te tienes que adaptar a la nueva normalidad!", gritan junto al cuerpo de baile.

Al final de la canción, ironizan con la calidad de sus mascarillas. "Esta es FP2", dice Omaita. "¡Ay, pues la mía es de la ESO!", bromea Antonia. "La curva empieza a aplanarse, pero no hay que confiarse...", concluye la parodia, que a la par que divertida pretende concienciar.