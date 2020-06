¿Qué tienen en común el arte y las matemáticas?

A priori, puede parecer que las matemáticas y el arte no tienen nada en común. Pero no es cierto, si las primeras no existieran, muchas de las grandes obras de las distintas disciplinas no serían posibles, por eso es tan importante no descuidar su conocimiento. A lo largo de la historia, esta ciencia y la actividad artística han estado estrechamente unidas, y su relación se ha materializado en cuadros, esculturas y melodías, entre otros.

Tanto en las matemáticas como en el arte, la creatividad es uno de los factores clave. Esta es necesaria a la hora de encontrar la solución a un problema y para enfrentarse a un lienzo en blanco o a una partitura vacía.

Uno de los mayores ejemplos de su estrecha relación fue Leonardo da Vinci. Este artista renacentista fue, a la vez, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. En una de sus obras, el dibujo inacabado de 'La Adoración de los Reyes Magos', pueden verse las líneas de cuadrícula que utilizó para hacer que la escena pareciera real.

En la música también existen múltiples referencias. De hecho, las notas tienen un fundamento matemático, como descubrió Pitágoras, y sus estructuras también influyen en la composición. Por otro lado, una de las disciplinas en las que las relación se vuelve más estrecha es en la arquitectura, ya que esta necesita de sus fórmulas. Incluso algunos escritores han utilizado formas, patrones y estructuras que contienen matemáticas.

Además, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Londres en el año 2014 reveló que una compleja cadena de números y letras en una fórmula matemática puede evocar las mismas sensaciones de belleza que una obra maestra de la música. Algo que llevó a los investigadores a sugerir que es posible que exista una base neurobiológica de la belleza.

