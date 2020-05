'Los Sims' se vuelven virales tras recordar que usaban Comic Sans en su primer juego: "No nos arrepentimos"

El mundo de las tipografías en las redes es peligroso, pues hablar de determinadas fuentes es como abrir la caja de Pandora. Es lo que sucede cuando se menciona la Comic Sans, una escritura redonda ya algo desfasada que se utilizaba mucho a principios de siglo. Hasta el videojuego Los Sims la usaba.

Por suerte o por desgracia, el youtuber Sowick recordó en Twitter que el primer juego de la saga utilizaba esta tipografía en algunos de sus textos, como en el copyright o en la creación de personajes.

Este tuit publicado el pasado miércoles sorprendió a muchos, pero incluso recibió la respuesta de la cuenta oficial de España de Los Sims que defendieron el uso de esta fuente: "Siempre a favor de la Comic Sans. ¡Siempre!".

Siempre a favor de la Comic Sans. S I E M P R E. — Los Sims (@LosSimsES) May 28, 2020

"Por mi parte, no puedo imaginar la palabra 'pulcritud' en otra tipografía que no sea esa", respondió el youtuber. Y es que, por mucho que ahora no sea tan usada o resulte extraña a la vista, esta fuente digital era tremendamente abundante en internet y casi todo el mundo la ha utilizado alguna vez.

No nos arrepentimos de nada. pic.twitter.com/GKGjP29UEd — Los Sims (@LosSimsES) May 29, 2020

Pero no contentos con esta irónica justificación, Los Sims fueron más allá y este viernes hicieron una defensa pública y con orgullo de la Comic Sans: "No nos arrepentimos de nada".

No nos arrepentimos de nada. pic.twitter.com/GKGjP29UEd — Los Sims (@LosSimsES) May 29, 2020

De hecho, algunos tuits hacían referencia a la "Comic Sims" como una tipografía especial: "La Comic Sims no tiene todo el respeto que se merece. ¡Pero lo tendrá!".

La comic sims no tiene todo el respeto que se merece. PERO LO TENDRÁ. — Los Sims (@LosSimsES) May 29, 2020

La comic sims no tiene todo el respeto que se merece. PERO LO TENDRÁ. — Los Sims (@LosSimsES) May 29, 2020

Aun así, mientras la cuenta oficial lo celebraba, Electronic Arts, la desarrolladora del juego, se limitaba a poner una cara seria que parecía decir "¿por qué defendéis esto?".

😐 — Electronic Arts (@EA_Espana) May 29, 2020

Pero, entre broma y broma, lo cierto es que "Comic Sans" se ha convertido en trending topic a causa de la multitud de comentarios que están recibiendo. Y, curiosamente, a la vez la tipografía Times New Roman también lo ha sido por diferentes motivos, pues está viviendo su propia guerra en Twitter comparándola con Arial.