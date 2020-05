Un chico sobrevive al momento en el que casi se le cae un árbol encima mientras grababa un vídeo para TikTok

A veces, seguir la ultima moda puede ser muy peligroso, aunque en un principio parezca algo inofensivo. Sino que pregunten a Andrés Castro cuando estaba grabando un vídeo bailando la última canción de Lady Gaga y Ariana Grande.

El día no acompañaba mucho, pero aún así, Andrés decidió salir un momento a grabar el baile que tenía practicado. Lo que no tuvo en mente es que en Houston, Estados Unidos, están pasando por una serie de tornados y tormentas eléctricas.

Nada más empezar el vídeo, el chico vio que algo iba mal, y rápidamente salió corriendo del plano justo antes de que un árbol se derrumbase justo detrás de donde estaba él, aplastando a la sombrilla y las tumbonas.

En apenas unas horas el vídeo se hizo viral tanto en TikTok como en Twitter, donde Andrés escribió: "I said Rain on Me not drop a tree on me" (dije Rain on Me, no tira un árbol sobre mí).

"Practiqué el baile durante aproximadamente una hora y estaba súper emocionado de grabarlo bajo la lluvia porque la canción se llama Rain on Me , y en lugar de lluvia obtuve el árbol del vecino", dijo Castro para Unilad.

Muchos han aprovechado el vídeo para bromear sobre el tema y manifestar que están hartos de la nueva canción de Gaga: "hasta la madre naturaleza está cansada de esta basura". También otros lo vieron como la mejor metáfora de cómo está yendo este año.

Por suerte no hubo que lamentar heridos más allá del mobiliario del jardín. Las tumbonas sobrevivieron, pero la sombrilla pasó a mejor vida.