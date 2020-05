Si eres estudiante te sentirás identificado con estos memes

¿Quién iba a decirte que cuando comenzaste el curso 2019-2020 ibas a terminarlo en tu casa sentado frente al ordenador y siendo tus compañeros de "biblioteca" tus amigos a través de videollamada o youtubers solidarios? Y, contra todo pronóstico, así ha sido.

Muchas cosas han cambiado en estos tres meses, entre ellas, que el sistema educativo ha tenido que dar el salto -forzado- a lo digital y en tiempo récord y, en consecuencia, su personal (docentes, estudiantes, administrativos) ha tenido que adaptarse también a marchas forzadas.

Pero como decía Machado, "todo pasa y todo queda", y finalmente el curso está llegando a su fin. Por lo tanto solo queda la prueba final, que para algunos se traducen en exámenes, para otros en trabajos de fin de Grado, para otros en presentaciones... todo ello, claro está, en formato online.

Pero aunque quienes consigan graduarse este curso no tengan celebración ni la promesa de un viaje entre amigos, aunque no haya fiesta de fin de curso ni 'macroquedada' de fin de exámenes, no significa que no tengan nada que celebrar.

Lo, hay, y mucho, porque si la temporada de exámenes ya es de por sí un reto, este año al estrés se ha sumado la incertidumbre, aumentando el nivel de dificultad. Por eso, por si quieres contribuir a premiar su esfuerzo, te dejamos una lista de ideas de regalos para todos aquellos estudiantes que se han antepuesto a las adversidades de este curso tan peculiar y sin precedentes. Desde aquí contribuimos con un pequeño y ligero regalo: empatía con humor, a través de la galería de memes de la semana, inspirada en la vida del estudiante durante este final de curso.

