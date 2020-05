Una tatuadora realiza tatuajes increíbles donde destaca en sus diseños un "efecto borroso"

Yatzil Elizalde es una mujer mexicana de 25 años con un gran talento. Comenzó su carrera como artista visual, haciendo ilustraciones, murales y trabajo digital, hasta que finalmente pudo tatuar un cuerpo humano con el estilo que, a partir de ese momento, la definiría.

La artista es propietaria de un estudio de tatuajes en Hermosillo, México, donde muchas personas van a visitarla para que plasme para siempre en su piel su peculiar arte.

Su estilo se puede describir como visión doble: algunos de sus tatuajes característicos presentan la misma imagen dos o incluso tres veces y siempre con una ligera separación entre sí, dándole un aspecto borroso y un poco mareado.

Desde personajes Disney y réplicas de grandes obras de arte, no hay tatuaje al que Yatzil Elizalde no pueda adaptar esta técnica. Lo ha hecho tantas veces que ya no se marea mientras dibuja a mano alzada versiones superpuestas de los diseños para lograr ese aspecto de doble visión, comenta la tatuadora a Insider.

Yatzil confiesa que le encanta las sensaciones que experimentan sus clientes con sus tatuajes: "me gusta mucho imaginar que las personas puedan tener la sensación de que su vista se vuelve borrosa cuando miran mis tatuajes. Me encanta que las personas puedan experimentar esto a través de mi arte".

Hasta la fecha, ha hecho alrededor de 40 de estas piezas, perfeccionando cada vez más esta técnica tan psicodélica. Si bien el precio depende del tamaño, el diseño y la ubicación del tatuaje, Yatzil dice que su tarifa por hora generalmente oscila entre 250 y 350 dólares.