Una abuela de 88 años se vuelve viral con sus divertidos bailes en TikTok

Aunque muchas personas piensan que TikTok es una red social exclusiva de la generación Z, se equivocan, si no que se lo pregunten a Ruth Rudd, una abuela de 88 años que disfruta moviéndose con los bailes virales de la plataforma.

Desde que comenzó el confinamiento Jess, su nieta, y ella han estado haciendo estos vídeos y subiendolos a TikTok para pasar el rato y divertirse durante el periodo de cuarentena en Reino Unido.

“Por el confinamiento, nos vimos obligadas a visitar a mi abuela por fuera de su casa. Un día, a mi hermana (Jess) se le ocurrió que podríamos pedirle que completara un desafío de las redes en el que se bailaba, porque con mi abuela estaría genial”, cuenta Grace, la gemela de Jess, al periódico Kidderminster Shuttle.

"Grabamos a nuestra abuela haciendo uno de los bailes populares en TikTok y no pensamos en nada. Jess ni siquiera puso etiquetas ni hizo nada especial con el video, pero se volvió viral", comentaba Jess. Lo que ambas no se imaginaban es que el vídeo tuviese 27 millones de visitas y más de un millón de 'me gusta'.

A Ruth esta fama no le molesta en absoluto, ella está muy feliz. De hecho, está encantada con esta manera de pasar el rato con sus nietas, y no le importa que la gente se ría al verla bailar.

La gran bailarina ahora está usando su fama recién descubierta para elevar el perfil del equipo de fútbol de sus nietas, el Cookley Ladies FC, que necesita desesperadamente nuevos jugadores y patrocinadores. “Costó mil intentos meter el balón en la portería, aunque lo tenía justo delante. Todos los vecinos vinieron a verlo, fue muy divertido”, comentaba su nieta.