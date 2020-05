Una inmobiliaria usa fotografías del Yeti para vender una casa de un millón de dólares

Para que una casa de casi un millón de dólares te despierte curiosidad sin que su precio te provoque un pequeño infarto, hace falta que te sepan convencer. Los agentes inmobiliarios se ponen manos a la obra para que eso sea posible recurriendo, a veces, a estrategias tan surrealistas como la que se ha usado para la venta de una vivienda en California, donde se ha fotografiado al propio Yeti.

El agente inmobiliario Daniel Oster ha decidido hacer una sesión de fotos a la criatura en todas las habitaciones de la casa para promocionarla de manera original, tal y como se comprueba en la página web de la agencia, Zillow.

Los distintos rincones del inmueble se muestran con la presencia del popular Yeti haciendo labores del hogar, leyendo, cocinando galletas, mirando el bosque desde la terraza o simplemente descansando.

Usan fotos del yeti para vender una casa en California (EE UU). ZILLOW

"Durante la primera sesión de fotos que hicimos se me ocurrió la idea del Yeti. A los vendedores les gustó la idea, así que decidimos que sería una buena forma de animar a las personas interesadas en adquirir la propiedad", contó Oster a Bored Panda.

El agente inmobiliario explicó que desde la empresa tuvieron en cuenta que "muchas personas están estresadas estos días": "Creímos que esta sería una buena forma de animarles un poco. Además, parece que está funcionando, ya que hemos recibido muchas solicitudes de ver la propiedad".

Oster aclaró que nunca había hecho algo similar, aunque piensa que el uso de las imágenes es muy importante: "Normalmente me suelo concentrar en la fotografía e intentar que el resultado sea lo más centrado en el cliente potencial posible".

Finalmente, admitió que la idea dio buen resultado, aunque no repetirá: "Se está haciendo viral. No creo que vuelva a hacer algo así, ya que no quiero abusar de este recurso. Pero me ha gustado añadir un poco de humor al sector".

