Un pato que fue rescatado cuando era una cría regresa todos los días con la persona que lo salvó

Steven Thibeault es un hombre de Massachusetts, EEUU, que jamás se imaginó que, aquel patito que salvó, iba a convertirse en un compañero inseparable para siempre.

Thibeault estaba tranquilamente paseando cuando vio a un pequeño pato luchando por sobrevivir en la piscina del complejo de apartamentos que él lleva. El hombre no se lo pensó y se lanzó a rescatarlo, pero cuando quiso reunirlo con su madre, no la encontró por ningún sitio.

Para que la cría pudiese sobrevivir, ya que por sí misma era casi imposible, la estuvo cuidando en su casa, y rápidamente se creó una conexión muy fuerte entre ambos.

Al principio Steven planeó liberar a Cheerio, que fue así como llamó al pato, para que viviese en la naturaleza. Sin embargo, unos años después, Cheerio siempre ha vuelto con su padre adoptivo al final de un largo día repleto de aventuras.

Cuando Steven sale a trabajar por la mañana, Cheerio también sale al aire libre, pasa el día volando, nadando, jugando con sus amigos y las demás cosas que suele hacer un pato.

Pero una vez que el día haya terminado siempre vuelve a la casa, que también comparte con una "gata hermana" llamada Reeses. A pesar que uno es un ave, y el otro un felino, la pareja se lleva sorprendentemente bien.

Según explica Steven a The Dodo, el pato se ha adaptado a su horario de trabajo: Él está más o menos adecuado a mi horario, así que ambos vamos a trabajar, él pasa la mayor parte del día afuera y después del trabajo nos vamos a casa. Incluso tiene una vida social, pasa tiempo con otros patos, lo que me hace feliz, pero al final del día me elige. Eso podría cambiar algún día, pero eso depende de él".

Aunque no solo pasa tiempo con Steven, Cheerio se mezcla también con gente del lugar y con otras especies de aves, es toda una celebridad, aunque cuando se trata de hembras, tiene algunos problemas.

"Se lleva muy bien con otros patos, especialmente los machos, pero es un poco tímido cuando se trata de las damas en este momento de su vida, pero espero que eso cambie", confesaba Steven.

"También se junta con otras especies de patos y gansos, como los patos de eider, los patos silvestres y los gansos que pasan el invierno aquí en Nahant. También tiene algunos amigos de gaviotas también", explicaba su padre adoptivo a cerca de su vida social.

Cheerio es libre de irse cuando quiera y formar una familia en la naturaleza, pero todavía no está preparado para despedirse de Steven, su gran amigo y padre adoptivo.