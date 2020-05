El catastrófico error de James Rhodes: confunde una letra al escribir 'pollo' y desata el cachondeo

Es indudable que el pianista inglés James Rhodes se ha aplicado con el conocimiento del español y que ha alcanzado un gran dominio de nuestro idioma, que constantemente alaba por su riqueza léxica. Sin embargo, incluso el alumno más aventajado comete algún error, sobre todo cuando se tuitea.

El músico británico quiso compartir orgulloso un plato que había preparado, un exótico guiso de pollo con almendras y arroz basmati con jengibre. Lo malo es que a la hora de escribir "pollo" cambió la segunda 'o' por una 'a'. El cachondeo estaba servido.

El primero, el propio Rhodes, que goza de un gran sentido del humor. "Vale. Por eso Twitter necesita un botón de edición. Qué vergüenza absoluta. Pollo. POLLO. Chicken", aclaraba. Pero apostillaba: "aunque dame unas cuantas semanas más de cuarentena y...".

Pero cuando el tuit original comenzó a tener miles de retuits el pianista ya tuvo que rogar que la cosa parara. "Muy bien. Mirad. Tengo suficiente integridad para no borrarlo pero podéis dejar de retuitear esto ahora. En serio. Mi vergüenza ya es absoluta. Please and thank you". Pero no se resistió a bromear de nuevo: "Ahora voy a ir a comer pollas en vinagre...".

Y es que no sabemos si fue mejor el tuit con el error o algunas de las respuestas que recibió: