Atracción sexual genética: una adolescente planea casarse con su padre biológico

Una joven estadounidense está causando mucho revuelo en las redes sociales después de hablar abiertamente de sus planes de casarse con su padre biológico, de quien estuvo separada durante 12 años.

Según varias informaciones, en una entrevista con The Cut, donde se exploró el tema de la atracción sexual genética, la joven anónima de 18 años sorprendió con su propio ejemplo y reveló que ella y su padre llevaban inmersos dos años en una relación sentimental y que ahora están planeando una "boda completa" que "representará nuestra singularidad".

La atracción sexual genética es un término que describe el fenómeno de atracción sexual entre personas genéticamente cercanas como hermanos, primos de primer y segundo grado e incluso padres e hijos. Aunque hay pocos estudios sobre el término, algunos psicólogos dicen que miembros de una misma familia que crecieron separados podrían sentirse sexualmente atraídos al encontrarse en la edad adulta.

En el caso de la joven estadounidense, la relación romántica comenzó después de que su padre volviera a entrar en su vida cuando tenía 16 años. La pareja no había tenido ningún contacto en 12 años.

Una vez hecho posible el reencuentro, relata, no tardaron en darse cuenta de que tenían "fuertes sentimientos el uno por el otro". "Estuvimos discutiendo si estaba mal y luego nos besamos", aseguró.

Las mesas de los invitados tendrán ramos de árboles sin hojas para representar nuestro matrimonio, que será como un árbol en crecimiento"

"Después, hicimos el amor por primera vez. Fue entonces cuando perdí mi virginidad", revela.

Después de asegurar que su madre desconocía la relación de la pareja, la adolescente manifestó que no le importaba que los dos no pudieran casarse legalmente. "Quiero que represente nuestra singularidad, por lo que no vamos a hacer una boda al uso", dijo la joven, dando detalles del enlace como que no irá al enlace de blanco, sino de negro, que llevarán zapatillas Converse o que en las mesas de los invitados "tendrán ramos de árboles sin hojas para representar nuestro matrimonio, que será como un árbol en crecimiento".