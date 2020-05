Cuánto dinero vale la Mona Lisa y por qué salvaría a Francia de la crisis

El coronavirus ha golpeado con fuerza las economías de todo el mundo y los países estudian maneras de afrontar la crisis que viene. En Francia, un empresario ha tenido una idea muy peculiar: vender uno de sus principales atractivos turísticos.

Stéphane Distinguin, un empresario que es CEO de la empresa tecnológica Fabernovel, ha propuesto que Francia puede vender el que quizá sea el cuadro más famoso de la historia, La Gioconda o Mona Lisa, que se conserva en el Museo del Louvre, en París.

"Vamos a deshacernos del cuadro y usar ese dinero para pensar en el futuro de la cultura y el arte. Alguien como Jeff Bezos, el fundador de Amazon, podría adquirirla", dijo Distinguin a Il Corriere della Sera.

"El precio tiene que ser una locura para que la operación tenga sentido. Calculo que serían unos 50.000 millones de euros. Me dijeron que mi estimación estaba muy sobrevalorada, pero no me explicaron por qué", dijo el empresario.