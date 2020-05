Un pizzero gana dinero comprándose pizzas a sí mismo en una app de reparto con descuento

El dueño de dos pizzerías en Kansas (EEUU), llamadas AJ’s NY Pizzeria, comenzó a recibir quejas de clientes que afirmaban haber recibido pizzas equivocadas o frías. Sin embargo, ninguna de las dos pizzerías repartía pizzas a domicilio.

Al parecer, Doordash, una empresa de reparto de comida a domicilio como Deliveroo, había cambiado la ficha de las dos pizzerías en Google para ofrecer la opción de venta a domicilio sin avisar al dueño, según informa Gizmodo.

Como era algo no oficial, los repartidores de la empresa no se identificaban como tal y transportaban las pizzas sin las condiciones térmicas adecuadas, afectando negativamente a las críticas que los restaurantes recibían en Yelp. Además, la empresa de reparto vendía las pizzas más baratas que en el restaurante. Si una pizza valía 24$, la vendían en la app a 16$. Siendo una empresa grande, esa pérdida a corto plazo no suponía un problema.

Cuando el dueño de las pizzería se dio cuenta de lo que estaba pasando decidió poner en marcha un plan junto a un amigo para aprovechar la situación. La primera vez que pusieron en marcha su plan, compraron 10 pizzas por 160$, cuando el precio real era de 240 dólares. Como el coste real de las pizzas era de 70 dólares, obtuvieron en esa primera operación 10$.

Más adelante, decidieron hacer lo mismo pero, dado que sabían que el pedido era para ellos, enviaron las 10 pizzas sin ingredientes. En este caso, consiguieron ganar 75 dólares. Repitieron este plan durante varias semanas sin que Doordash se diese cuenta de lo que estaba pasando.

Pasado un tiempo, el dueño de las pizzerías se dio cuenta de que Doordash estaba vendiendo por debajo del precio original, perdiendo dinero, como "prueba de demanda". Si la empresa de reparto hubiese estado conforme con esta prueba de demanda, habría acabado ofreciendo un acuerdo a AJ’s NY Pizzeria para repartir sus pizzas.