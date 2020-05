Cómo renovar armario con diseños hechos a mano

Con la subida de las temperaturas llega el obligado cambio de armario y, en muchos casos, la certeza de que la ropa más veraniega no está en condiciones para lucirse una temporada más o, simplemente, nos aburre volver a llevarla otro año. Por eso, y para evitar el gran desembolso económico que supone renovar la vestimenta, recurrir al 'hecho a mano' supone una interesante alternativa, además de permitir pasar un divertido rato en familia.

Para los menos avezados en el arte de la customización, se recomienda empezar con una camiseta blanca o de color claro de algodón. Solo hace falta adquirir pinturas específicas para el textil que se pueden encontrar en numerosos comercios y que, además, están disponibles por un módico precio. Así lo asegura Patricia Castillo, Pat como se la conoce en las redes sociales, una experimentada creativa, responsable del blog Paspartú y a la última en todo tipo de manualidades.

Lo primero que recomienda la experta es lavar la prenda antes de utilizarla. No solo garantizará su limpieza en caso de que sea usada, sino que hará que adopte la forma definitiva cuando se trate de una prenda nueva. A continuación, Pat aconseja meter un folio dentro de la camiseta para que la pintura no traspase el otro lado: "Vienen especialmente bien los folios adhesivos para que la tela no tenga arrugas", explica.

Una vez se ha preparado la superficie, es el momento de echar a volar la imaginación y elegir el dibujo que queramos. La bloguera aconseja utilizar rotuladores aptos para textil porque son más limpios y manejables que las pinturas.

Finalmente, se deja secar la pintura y se plancha la prenda del revés o bajo un paño, en seco y sin vapor y... ¡ya tenemos nueva camiseta!

Ideas fáciles para estampaciones creativas



No hace falta complicarse, sino optar por algo sencillo que asegure un buen resultado. Así lo confirma Pat que, en sus diversas creaciones en textil, utiliza diferentes técnicas y materiales.

Uno de sus diseños más exitosos son las camisetas de estrellas que decoró gracias a un molde galletas y una patata que cortó por la mitad. El molde se clavaba en el tubérculo dejando en relieve la forma de estrella que, mojada con un pincel esponja servía de tampón para imprimir las formas en la prenda.

Otra técnica muy fácil y adecuada para trabajar con niños es la que desarrolló a base de pinceles y pinturas diluidas en agua. Con cuidado,y muchos papeles sobre la mesa de trabajo, las salpicaduras en forma de pequeñas gotas se encargarán de proponer una atractiva y fresca propuesta visual.

