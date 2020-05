La surrealista autopista de Egipto a escasos centímetros de unos edificios que ha provocado críticas y bromas

Cuando una ciudad está muy poblada, su planificación urbanística se torna muy complicada. Como le pasa a El Cairo, ciudad en la que viven casi 10 millones de personas. La capital egipcia se ha vuelto viral recientemente por este hecho, pues la construcción de una autopista en mitad de un barrio residencial ha llamado mucho la atención en las redes.

El distrito de Al-Haram es el que ha dado la 'bienvenida' a esta carretera elevada llamada Teraet Al-Zomor, aunque no están del todo contentos. La calle Nasr El-Din es una de las que más se ha visto afectada, ya que la autopista, que tiene 65,5 metros de ancho y una extensión de 12 kilómetros, está a apenas a 50 centímetros de las fachadas de sus edificios.

Esta estructura roza los balcones y provoca que algunas casas no tengan vistas y a otras no les llegue la luz del sol porque tienen esta nueva construcción encima. Eso por no hablar de la contaminación, tanto el ruido como el aire, que tendrían los habitantes de esas casas si siguen allí cuando la autopista comience a funcionar a mediados de 2021.

Las imágenes se viralizaron rápidamente después de que varios usuarios las compartieran en Facebook junto a mensajes de indignación y bromas por lo surrealista que es esta construcción.

Ante tal revuelo, las autoridades anunciaron que esta carretera elevada tiene todos los permisos para ser construida y son los edificios los que se levantaron de forma ilegal en su día. Algunos vecinos desmienten esto, e incluso Mohamed Fouad, miembro del Parlamento de Egipto, declaró que la autopista Teraet Al-Zomor se había construido de manera que afectaba directamente a la carretera que se encontraba debajo, ponía a los residentes en peligro debido a su proximidad a los edificios y violaba la privacidad de las personas.

Aun así, ya se ha emitido una orden para su demolición y las familias que viven allí serán desalojadas, aunque se destinarán 250 millones de libras egipcias (unos 14,4 millones de euros) para indemnizarlos.

Mahmoud Nassar, jefe de la Agencia Central de Construcción de Egipto, aseguró a Arab News que esta carretera elevada será una pieza esencial para la infraestructura de la ciudad y será últil para el vecindario.

Rápidamente, las redes sociales encontraron un parecido razonable con una serie que todo lo predice: Los Simpson. Y otros también compartieron imágenes de otras ciudades que tienen o han tenido una estampa algo similar.