Una anciana de 90 años obtiene el récord a la 'youtuber gamer' más mayor: "Haber jugado tanto tiempo fue lo correcto"

A Hamako Mori, sus 90 años no le iban a impedir ser una fanática de los videojuegos ni tampoco retransmitir sus partidas. Su canal, Gamer Grandma (La abuela gamer), tiene casi 200.000 suscriptores. Pero esta elevada cifra de seguidores no es el único logro que ha conseguido, pues ha conseguido el récord Guinness a la youtuber gamer más mayor del mundo.

La mujer nació en 1930, pero se aficionó a esta industria de entretenimiento hace 39 años (a los 51). "Parecía muy divertido y pensé que era injusto que solo los niños jugaran", declaró en la página de la institución.

Su primera consola fue la Cassette Vision que lanzó Epoh en 1981 y aún conserva la mayoría de consolas y juegos que ha comprado durante estos años. "Los atesoro porque me traen recuerdos", dijo.

Actualmente, Hamako Mori pasa más tiempo jugando a la PS4, sobre todo a juegos de acción que no había probado antes porque le parecían demasiado complicados. "Estos títulos son visualmente espectaculares y a veces usan actores para encarnar a los personas. Así que ahora estoy muy obsesionada con los juegos de acción", explicó la anciana.

De hecho, su juego favorito es Grand Theft Auto V: "Es como ver una película. Me encanta porque tiene restricciones de edad, ¡así que los niños no pueden jugarlo!".

"Después de vivir tantos, siento más que nunca que jugar tanto tiempo fue la decisión correcta. Estoy disfrutando de verdad de mi vida, es de color de rosa", se sinceró la anciana, quien considera que los videojuegos la han rejuvenecido.

Y el motivo de Hamako Mori para hacerse youtuber no fue otro que generosidad: "Es un desperdicio si soy la única que lo disfruta". Por ello, decidió abrirse un canal en YouTube para compartir su experiencia jugando, y así nación Gamer Grandma, donde intenta subir tres o cuatro vídeos al mes.

Y esto también influye en la felicidad de la mujer de 90 años, pues está encantada con los comentarios que recibe: "Recibo muchos mensajes diciendo que no trabaje demasiado. Son todos muy amables. Sus comentarios se me quedan grabados y me dan ganas de hacer más vídeos para que los disfruten".